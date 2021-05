Monza, Frattesi vince la scommessa con Brocchi. Il tecnico: "Però ora non si fermi"

“Frattesi? È importantissimo avere un giocatore come Davide, ha qualità importanti sia tecniche sia atletiche. Scommessa? L'ha vinta e speriamo che non si fermi e prosegua, poi a fine campionato sarò di parola”. Così il tecnico del Monza Cristiabn Brocchi in conferenza stampa ha parlato della scommessa persa con il centrocampista. L'allenatore infatti, per spronare il giocatore a segnare di più, aveva promesso di comprargli qualcosa al raggiungimento delle otto reti in stagione. Traguardo che Frattesi ha raggiunto nell'ultima sfida di campionato contro la Salernitana. Ora toccherà al giocatore decidere cosa farsi regalare dal tecnico a fine stagione.