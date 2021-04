Monza-Pescara, gol fantasma di Armellino. Pallone colpisce prima la traversa e poi la linea

vedi letture

Continuano a concretizzarsi episodi di gol fantasma in giro per i campi del Vecchio Continente. Dopo quello in Serbia-Portogallo, gara delle qualificazioni al prossimo mondiale, oggi è la volta di Monza-Pescara, match della 32^ giornata di Serie B durante la quale all’11’ il centrocampista dei brianzoli Marco Armellino calcia colpendo la traversa. Il pallone poi rimbalza sulla linea di porta senza però dare l’impressione netta dell’essere totalmente dentro o fuori dei pali. Un dubbio che con la goal-line tecnology si sarebbe potuto risolvere in pochissimi minuti.