Monza-Pisa, le formazioni ufficiali: sarà sfida fra Diaw e Marconi. Balotelli parte dalla panchina

Brocchi per la sfida di questa sera sceglie Diaw come punta centrale supportato da Boateng e Mota. In difesa Sampirisi prende il posto di Carlos Augusto sulla sinistra, mentre in mezzo Frattesi affianca Barillà e Scozzarella. Il Pisa risponde con Siega alle spalle del duo Marconi-Palombi, con Quaini in mezzo al campo al fianco di Gucher e Mazzitelli. In difesa Varnier affianca Caracciolo davanti a Gori. Queste le formazioni ufficiali della sfida della 23^ giornata di Serie B:

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Sampirisi; Barillà, Frattesi, Scozzarella; Boateng, Diaw, Mota Carvalho. Allenatore: Brocchi

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, Varnier, Lisi; Quaini, Gucher, Mazzitelli; Siega, Marconi, Palombi. Allenatore: D’Angelo