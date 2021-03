Monza-Pordenone 2-0, le pagelle: Frattesi ancora in gol, Ciurria predica nel deserto

Monza-Pordenone 2-0

Marcatori: 26’ Frattesi (M), 62’ rig. Gytkjaer (M)

MONZA

Di Gregorio 6 - Non corre moltissimi pericoli, nel primo tempo non si sporca nemmeno i guantoni. Gestisce il match col passare dei minuti e conquista un altro clean sheet.

Donati 6 - Nella prima frazione è costantemente nella metà campo del Pordenone, lo stesso Brocchi gli chiede di andare nello spazio e lui esegue senza problemi. Nella ripresa si limita a gestire gli avversari. (Dal 65’ Carlos Augusto 5 - Il rosso forse è stato esagerato, ma poteva evitare un intervento simile).

Bellusci 6 - Commette alcune sbavature evitabili, ma nel complesso gioca una gara attenta. Il mani in area di rigore oscura una buona prova, come al solito le polemiche non mancheranno.

Pirola 7 - In alcuni casi non bada al sottile. Pensa soltanto alle giocate efficaci e spesso gli riescono senza nessun tipo di difficoltà. Va sul sicuro, gioca come se fosse un habitué della categoria. Nel finale si inventa anche un paio di percussioni offensivi.

Sampirisi 6 - Qualche battibecco con Boateng, ma finisce tutto nell'intervallo. Riesce spesso a sovrapporsi e a creare pericoli sulla corsia sinistra.

Frattesi 7,5 - Sta bene e si vede dai primi palloni toccati. Al 26’ si inserisce coi tempi giusti e di testa supera Perisan. Si muove bene, non dà mai punti di riferimento. Prima di uscire sfiora la doppietta. (Dal 73’ Barillà 6 - Si mette in mezzo al campo e riesce a fare densità recuperando un paio di palloni interessanti).

Scozzarella 6 - Ha ritrovato lo spunto e si vede dai suggerimenti che si inventa per gli attaccanti. Nel finale cala, ma nelle ultime gare uno dei più in forma nel centrocampo del Monza.

Armellino 6,5 - Non si ferma praticamente mai, appena trova lo spazio si inserisce e aumenta gli uomini nell’area del Pordenone. Sfiora anche la rete.

Boateng 6,5 - Ogni tocco è quello giusto. Inventa e crea, si vede che ha le qualità giuste per poter portare i brianzoli in A. (Dall’80’ Paletta s.v.).

Gytkjaer 7 - Tocca pochissimi palloni e si nasconde tra le maglie della difesa ospite, ma quando c’è il momento di prendersi le proprie responsabilità si presenta dal dischetto e non sbaglia. (Dal 66’ Balotelli 6,5 - Un tiro violento deviato da Perisan e un assist non sfruttato da Barillà. Gioca in ciabatte, ma è sempre pericoloso).

Dany Mota 5,5 - È meno brillante anche perché ci sono pochissimi spazi, ma comunque l’impegno non manca. Ci prova, ma Vogliacco lo annulla. (Dal 65’ D’Alessandro 6 - Non salta mai l'uomo, ma è più preciso rispetto alle ultime uscite).

PORDENONE

Perisan 6,5 - Sui due gol può farci davvero poco, ma si esibisce in un paio di parate che evitano guai peggiori per la compagine neroverde.

Vogliacco 6 - Inizio subito aggredendo gli avversari, interviene senza mezze misure sul portatore di palla. Limita come può Dany Mota, ma commette un fallo inutile che regala il rigore ai biancorossi.

Camporese 6 - Chiude con esperienza su diversi palloni, nonostante i due gol subiti non fa tantissima fatica. (Dall’88’ Berra s.v.).

Barison 6 - Come il collega di reparto non corre tanti pericoli, gestisce bene la linea difensiva e ferma un cliente non semplice come Gytkjaer.

Chrzanowski 6 - Partita dai due volti: nei primi 45' concede troppo spazio a Donati, nella ripresa riesce a rendersi pericoloso quando spinge. Bene anche in fase difensiva.

Magnino 5 - Uno dei più in difficolta in mezzo al campo. Non tiene Frattesi, sbaglia soprattutto al momento del gol lasciando spazio al numero 16 del Monza.

Misuraca 6 - Un paio di imbucate pericolose, prova a recuperare diversi palloni e a gestire il possesso. Ma i suoi lo seguono poco. (Dal 64’ Mallamo 6 - Fa densità in mezzo al campo, ma entra quando il punteggio è già compromesso).

Scavone 5,5 - Gioca col giallo rimediato dopo pochissimi minuti e non riesce quasi mai a incidere sul match. (Dal 64’ Rosetti 6 - Più propositivo rispetto al collega, riesce a creare anche qualche pericolo).

Zammarini 6 - Si muove molto bene tra le linee, prima del gol di Frattesi è uno dei più pericolosi. Col passare dei minuti cala il ritmo e il Pordenone ne risente. (Dall’80’ Banse s.v.).

Ciurria 6,5 - Nei primi 45’ è l’unico dei suoi che ci prova, ma i biancorossi chiudono con tutti gli effettivi e non concedono spazi. Suona la carica nella ripresa, ma predica letteralmente nel deserto.

Morra 6 - Un paio di spallate vecchia maniera per iniziare il match. Prova a far reparto da solo, ma in pochi lo seguono. Meglio nel secondo tempo, sfiora anche la rete. (Dall’88’ Secli s.v.).