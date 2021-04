Monza, promozione diretta lontana 6 punti ma Brocchi rimane. Adesso l'obiettivo sono i playoff

La stagione nata con l'idea di dominare il campionato di Serie B per il Monza si sta trasformando in una sorta di incubo. Il pareggio di ieri contro il Pescara, il secondo consecutivo contro l'Entella prima di Pasqua, ha allontanato di ben sei punti la formazione brianzola dalla promozione diretta in Serie A. Un orizzonte che a Monza, soprattutto dopo i grandi investimenti fatti nelle ultime sessioni di mercato, nessuno si sarebbe atteso e così sulla graticola è finito il timoniere, Cristian Brocchi. Stando a quanto riportato da Tuttosport l'allenatore è stato confermato dopo la gara col Delfino, ma il finale di stagione dovrà prendere tutta un'altra piega. Tradotto se non sarà promozione diretta in A sarà obbligatorio centrare il miglior piazzamento possibile in chiave playoff.