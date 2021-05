Monza, sirene per Boateng. Udinese e Norwich pensano al fantasista ghanese

vedi letture

Nonostante una stagione altalenante con la maglia del Monza, 24 presenze con 5 gol e 4 assist, per Kevin Prince Boateng non mancano gli estimatori. Secondo quanto riferito dal portale footballghana.com il centrocampista offensivo, che ha un’opzione per il rinnovo in caso di promozione in Serie A, sarebbe finito nel mirino del Norwich neo promosso in Premier League e dell’Udinese in Italia.