Monza, tre gol da tre subentrati. L'ultima volta era stato il Livorno nel 2014 a riuscirci

!Prima del Monza contro il Cosenza, l'ultimo club che aveva mandato in gol tre giocatori subentrati a gara in corso in un match di Serie B era stato il Livorno contro il Catania dicembre 2014". La squadra di Brocchi oggi infatti si è imposta sul campo dei calabresi, tenendo aperta la porta alla promozione diretta, grazie alle reti di Balotelli, D'Errivo e Diaw tutti entrati al minuto 63 della gara.