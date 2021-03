Monza, una vittoria per Galliani. L'ad è ancora ricoverato a causa del Covid-19

"La visita di Berlusconi ci ha caricato, come sempre. Lo conosco da tanti anni, ci sono abituato, ma ogni volta che viene suscita emozioni, figuriamoci ragazzi che lo vedono per la prima volta. E' un leader carismatico e ti trasmette tranquillità. Ma oggi ci tengo a dire, dopo una bellissima vittoria in casa, che io e il mio staff vogliamo dedicare questo successo a Galliani perché sentiamo la sua mancanza". Così il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha voluto dedicare la vittoria all'amministratore delegato brianzolo attualmente ricoverato a causa di alcune complicazioni dovute al Covid-19. L'allenatore si sofferma anche sulla visita del patron Silvio Berlusconi che ha fatto visita alla squadra nei giorni scorsi per caricare il gruppo in vista del finale di stagione. Ieri invece era stata la volta di Danilo Pellegrino, Ad di Fininvest e membro del Cda del Monza, che aveva chiesto alla squadra di vincere anche per Galliani. Un richiesta prontamente accolta dalla squadra biancorossa.