Novanta minuti per salvare la panchina. Turno infrasettimanale decisivo per Nesta e Breda

Quello che prenderà il via questa sera sarà un turno infrasettimanale particolarmente delicato per due allenatori di Serie B. Alessandro Nesta oggi alla guida del Frosinone e Roberto Breda, subentrato a Pescara dopo la fine della gestione Oddo, sono a forte rischio di esonero qualora le rispettive gare, contro l'Ascoli al 'Del Duca' ed Empoli al 'Castellani', dovessero dare un esito diverso dalla vittoria.

I NUMERI - Per entrambe le formazioni a rendere chiare le motivazioni di un possibile avvicendamento in panchina, sono i numeri. Quelli del Frosinone, ad esempio, parlano di una sola vittoria nelle ultime dieci giornate di campionato, con 5 pareggi e 4 sconfitte, ma soprattutto con soli 7 gol all'attivo. Discorso simile anche per Breda e il suo Delfino. Dodici gare sotto la gestione del tecnico di Treviso e appena 3 vittorie, a fronte di ben sei sconfitte. Riassunto: 12 gare e 12 punti conquistati. Pochi.

I NOMI CALDI - Ecco dunque spiegati, seppur in maniera sintetica, i motivi di due panchine oggi a forte rischio. Tanto che per il Pescara è già emersa la possibilità di un ritorno di Oddo al timone nonostante le due sole vittorie fra campionato e Coppa Italia nelle 11 gare con lui alla guida, mentre per la società ciociara ha fatto molto rumore la presenza allo 'Stirpe' in occasione di Frosinone-Vicenza di Luigi Di Biagio, ex tecnico della Nazionale U21, per altro reduce dall'esperienza con la SPAL.