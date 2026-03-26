Nuovo Ds, vice allenatore e playoff da blindare: il rush finale del Cesena in tre (sole) mosse

Una stagione sicuramente un po' in salita per il Cesena, che non ha iniziato al meglio questo 2026, che ha portato a una sorta di rivoluzione in casa bianconera, dove l'unico immune da tutto sembra essere il Direttore Generale Corrado Di Taranto, vicino al rinnovo con la formazione romagnola. Per il resto, recente cambio in panchina, con Michele Mignani rimpiazzato a sorpresa da Ashley Cole - alla sua prima da tecnico di una prima squadra -, e anche per quel che concerne il ruolo di Direttore Sportivo: ieri, ufficializzato l'addio con Filippo Fusco.

Chi al suo posto? Difficile ancora dirlo, per il momento non sono rimbalzati nomi e non è da escludere che la dirigenza temporeggi ancora prima di nominare quello che sarà il quinto uomo mercato della gestione statunitense con a capo John Aiello, insidiatosi a Cesena nel dicembre 2021. Ci si affiderà a un profilo sul calibro di Cole, o si andrà sulla continuità italiana in vista poi della prossima stagione? Domande a cui per ora non ci sono risposte. Tra l'altro, a proposito di Cole, dovrebbe arrivare a breve il nuovo vice, dopo che il prescelto Jack Mesure non ha trovato l’accordo per risolvere il contratto che lo lega al Chelsea.

Oltre a tutto ciò, poi, c'è una sosta che deve rappresentare una svolta, perché i bianconeri sono chiamati a blindare quella posizione di classifica che consenta loro di disputare almeno i playoff. Poi, il resto (forse) verrà da sé...