Ufficiale Padova, dalla Juventus arriva un rinforzo per la difesa: Lorenzo Villa è biancoscudato

"Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del difensore classe 2003 Lorenzo Villa. Villa arriva al Padova in prestito temporaneo dalla Juventus fino al 30 giugno 2026". Con questa nota il club patavino ha annunciato un nuovo innesto in difesa per affrontare la prossima Serie B. Di seguito la carriera del giovane difensore:

"Lorenzo Villa nasce a Segrate (Milano) il 26 luglio 2003 ed è un difensore di 189 cm.

Cresciuto calcisticamente nell’Inter, ha disputato 8 gare con l’Under 18 con un gol all’attivo. Nella stagione successiva colleziona 1 presenza con l’Under 18 nerazzurra, più 17 con la Primavera della Sampdoria. Nella stagione 2022/2023 disputa 19 gare con la Primavera della Sampdoria. Nella stagione 2023/2024 si trasferisce al Pineto, in Serie C Girone B, dove colleziona 26 presenze siglando il suo primo gol tra i professionisti contro la Juventus Next Gen. Inizia la stagione 2024/2025 nel Pineto, disputando 17 gare. Viene prelevato dalla Juventus Next Gen dove chiude la stagione con altre 8 presenze ed 1 nei playoff".