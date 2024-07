Ufficiale Palermo, depositato il contratto di trasferimento di Pierozzi: arriva dalla Fiorentina

Attraverso il sito ufficiale della Lega di Serie B si apprende del deposito del contratto di trasferimento da parte del Palermo per il difensore classe 2001 Niccolò Pierozzi dalla Fiorentina. Il giocatore approda in rosanero a titolo definitivo per una cifra che, come riporta FirenzeViola.it, si aggira attorno agli 1,5 milioni di euro.

Pierozzi a Firenze ha collezionato 2 presenze in prima squadra (più una con la Primavera). Nell'ultimo anno invece ha giocato con la Salernitana in Serie A scendendo in campo 12 volte e segnando un gol.