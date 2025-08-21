Roma, Bailey ko dopo il primo allenamento: confermata la sospetta lesione, il comunicato
Arrivano aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Leon Bailey, infortunatosi nel primo allenamento con la maglia della Roma. Attraverso il proprio sito ufficiale, la società giallorossa fa sapere che “al termine della seduta di allenamento di mercoledì 20 agosto, Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro.
Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell'infortunio. Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo Fulvio Bernardini”.
Confermata l’ipotesi di una lesione, che dovrebbe mettere Bailey ai box per circa tre settimane: l’esterno offensivo, in attesa di capire la precisa entità della lesione, salterà le prime due giornate di campionato e probabilmente rientrerà dopo la sosta: i giallorossi affronteranno il Bologna sabato 23 agosto alle 20.45 e il Pisa sabato 30 agosto alla stessa ora. Poi torneranno in campo il 14 settembre all’Olimpico con il Torino.
Le cifre dell'operazione.
L'esterno offensivo, voluto fortemente da Gasperini, arriva appunto in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa: 2 milioni per il prestito con opzione di acquisto fissata a 22 milioni che diventerà obbligo di riscatto in caso di una serie di condizioni, una delle quali la qualificazione alla prossima Champions League. Il giocatore guadagnerà 3,5 milioni di euro per questa stagione e per le prossime se sarà confermato.
