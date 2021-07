Parma, Colombi resta e lavora per il rinnovo: negli scorsi giorni incontro tra società e agente

Si è tenuto in questi giorni un primo incontro tra Parma e Tullio Tinti, agente di Simone Colombi, che Ribalta ha 'ufficialmente' tolto dal mercato nelle scorse ore: l'estremo difensore ducale è considerato il guardaspalle ideale per Buffon, che l'anno prossimo sarà il titolare della porta crociata. La fiducia nelle qualità e nell'affidabilità del portiere di Seriate tuttavia non è mai scemata in casa ducale, tanto che i ducali vorrebbero allungare il suo legame contrattuale anche oltre il 2022. Come detto, nelle scorse è andato in scena il primo incontro tra le parti, ma tanto dipenderà dalle ambizioni di carriera di Colombi, che dovrà decidere se continuare nella sua avventura al Parma e accettabile inevitabilmente di giocare poco, o guardare ad un trasferimento per tornare titolare. Lo riporta ParmaLive.com