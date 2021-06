Parma, dalla Francia: il Nantes mette nel mirino Wylan Cyprien

Potrebbe essere nuovamente in Ligue 1 il futuro di Wylan Cyprien, centrocampista reduce da un anno tanto complicato quanto deludente tra le fila del Parma. In particolare, stando a quanto riportato da 20 Minutes, sulle tracce del giocatore crociato ci sarebbe il Nantes, che sarebbe già in trattativa coi ducali per riuscire ad aggiudicarsi il classe 1995 con la formula del prestito. Cyprien, il cui riscatto da parte del Parma è scattato in automatico al primo minuto giocato dalla squadra a febbraio per un cifra pari a circa 7 milioni e mezzo di euro, ha collezionato in questa stagione solamente 15 presenze (13 in campionato e 2 in Coppa Italia), senza riuscire a firmare alcun gol e alcun assist: lo sottolinea ParmaLive.com.