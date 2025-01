Ufficiale Parma, saluta Cyprien: il centrocampista festeggia il compleanno in Cina

Il Parma saluta definitivamente Wylan Cyprien. Il centrocampista francese, che aveva il contratto in scadenza il 30 giugno, ha detto sì allo Changchun Yatai: il club cinese ha messo sul piatto un contratto biennale con opzione per la terza stagione, con un ingaggio più alto rispetto al mezzo milione che Cyprien guadagnava in gialloblù.

Cyprien, che oggi compie 30 anni, ha giocato due partite in questa Serie A, all'inizio, salvo poi essere messo fuori dalla lista dei convocabili con l'arrivo di Mandela Keita e degli altri centrocampisti. Un gettone anche in Coppa Italia, ora comincia una nuova avventura per l'ex di Nizza, Nantes e Lens.