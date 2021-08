Parma, finalmente Tutino. Arriverà in prestito oneroso con obbligo di riscatto

Il Parma ha finalmente chiuso con il Napoli l'accordo per il trasferimento dell'attaccante Gennaro Tutino. Nella serata di ieri i due club si sono accordati per il prestito oneroso con obbligo di riscatto a 5 milioni e mezzo. Il classe '96 già nella giornata di oggi sarà nella città ducale per le visite mediche e la firma sul contratto quadriennale con cui si legherà ai ducali, come riporta La Gazzetta dello Sport.