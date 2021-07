Parma, i convocati per il ritiro: ci sono Hernani e Gagliolo. Tanti gli assenti illustri

vedi letture

Sono ventinove i calciatori convocati per il ritiro del Parma a Castelrotto. Una lista dove non mancano assenti illustri fra cui molti uomini mercato destinati a lasciare il club ducale: Sepe, Laurini, Pezzella, Sprocati, Grassi, Karamoh, Dermaku, Ricci, Adortante e Traorè. Assente anche Inglese che però sta lavorando per recuperare dall’infortunio, mentre sono presenti altri nomi caldi in ottica mercato come Gagliolo ed Hernani. Questa la lista completa:

Portieri: Buffon, Colombi, Rinaldi, Turk

Difensori: Balogh, Busi, Dierckx, Gagliolo, S. Iacoponi, Osorio, Vaglica, Valenti, Zagaritis

Centrocampisti: Bernabé, Brugman, Brunetta, Camara, Hernani, Juric, Kucka, Kurtic, Sohm, Vazquez

Attaccanti: Benedyczak, D. Iacoponi, Man, Marconi, Mihaila, Sits