Parma, il Godoy Cruz ha dato l'ok per la permanenza in Emilia di Brunetta

Anche il Godoy Cruz ha dato il definitivo "ok": Juan Francisco Brunetta continuerà a vestire la maglia del Parma anche nella stagione 2021/22, grazie all'accordo raggiunto tra Parma, il club proprietario del suo cartellino e l'entourage del calciatore. Secondo ParmaLive.com, l'ufficialità dell'accordo è attesa a breve, ma quello che conta, l'accordo tra le tre parti in causa, è in cassaforte. Come già scritto in precedenza, si tratta di un rinnovo del prestito per un ulteriore anno con diritto di riscatto al termine del prossimo campionato di Serie B, una modalità che darà così la possibilità al Parma di giudicare al meglio le capacità dell'attaccante, quest'anno visto in campo con continuità solo nel finale di stagione. Assolutamente decisiva la volontà dell'attaccante argentino, che ha voluto fortemente restare a Parma per dimostrare quanto vale e ha scelto anche di abbassarsi l’ingaggio pur di rimanere. Dopo l'affare Buffon, ormai in dirittura, una settimana molto importante per la dirigenza crociata, che sta approntando una squadra in grado di lottare sin da subito per la promozione. Una bella notizia anche per Maresca, che apprezzerà l'opportunità di allenare un calciatore molto tecnico come il classe 1997 di Laboulaye.