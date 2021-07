Parma, il Saint-Etienne insiste per Osorio. Il venezuelano può partire

Il futuro di Yordan Osorio potrebbe essere lontano dal Parma. Il centrale classe '94 infatti è sempre nel mirino del Saint-Etienne che starebbe spingendo sempre più per portarlo in Francia. Lo riferisce Eldeportivo.com spiegando che il venezuelano e il suo entourage vorrebbero giocare in un campionato importante e per questo la cessione in Ligue 1, come in Serie A, potrebbe essere possibile.