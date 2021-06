Parma, Mihaila sponsorizza il connazionale Cicaldau: "Sarebbe ottimo se venisse da noi"

Il nome di Alexandru Cicaldau è al centro dell’interesse di molti club di Serie A – Sassuolo, Sampdoria e Fiorentina -, ma non solo. Anche il Parma potrebbe presto iscriversi alla corsa per il centrocampista classe ‘97, grazie a Valentin Mihaila, attaccante ducale e connazionale del giocatore dell’Universitatea Craiova. Ai microfoni di Oltenia Tv infatti il classe 2000 ha spiegato di averlo sponsorizzato ai dirigenti gialloblù: “Mi è stato chiesto di Cicaldau. Ho detto al Parma che è un ottimo giocatore e che secondo me potrebbe far bene, magari imponendosi anche da titolare. Ci conosciamo molto bene. - si legge su Parmalive.com - Se dovesse venire, sarebbe ottimo per noi, spero mi faccia fare tanti gol. Altrimenti proveremo a fare lo stesso con chi resterà e con chi verrà".