Parma, Sepe in uscita: si pensa ad un possibile ritorno a Napoli come vice Meret

Secondo la redazione di 1 Station Radio, Luigi Sepe potrebbe tornare al Napoli e ricoprire il ruolo di secondo portiere, alle spalle di Alex Meret. Durante la trasmissione “Il Sogno del Cuore”, la redazione ha commentato la possibilità di un ritorno a casa per l’estremo difensore non come una semplice ipotesi: la stessa famiglia del portiere avrebbe confermato la volontà di tornare in azzurro.