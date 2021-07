Parma, sirene francesi per Osorio. Saint-Etienne e Nantes puntano il centrale venezuelano

Come riferito da ParmaLive.com il centrale difensori Yordan Osorio sarebbe finito nel mirino di due club francesi. Si tratta di Nantes e Saint-Etienne che avrebbero messo nel mirino il giocatore che il Parma aveva prelevato solo un anno fa dal Porto pagandolo 4 milioni di euro. Un giocatore su cui il tecnico Maresca vuole puntare in questa stagione per andare all'assalto della Serie A, ma che di fronte a un'offerta importante, che pareggi le richieste dei ducali, potrebbe partire.