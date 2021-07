Parma, un altro giovane del City per Maresca? Felix Nmecha non ha rinnovato con gli inglesi

Dopo Adrian Bernabé, ufficializzato nella giornata di ieri, Enzo Maresca potrebbe abbracciare un altro giocatore allenato nella formazione Under 23 del Manchester City. Si tratta di Felix Nmecha, centrocampista offensivo classe 2000 che non ha rinnovato il contratto con il club inglese ed è attualmente svincolato. Lo riferisce Parmalive.com spiegando che l’anglo-tedesco con Maresca nell’ultima stagione ha trovato grande continuità giocando anche da mezzala e potrebbe rappresentare un’opzione futuribile per il club ducale.