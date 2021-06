Parma, un baby talento per la difesa: piace il giovane Alejandro Baldé

Sono tanti i profili valutati dal Parma in queste settimane, in cui tutto (o quasi) continua a tacere. Negli studi di Tv Parma, nella trasmissione "Calcio e Calcio", è stato svelato uno dei nomi caldi per la retroguardia del Parma, quello del giovanissimo Alejandro Baldé, terzino sinistro classe 2003 del Barcellona B. Baldé sarebbe il terzino perfetto per il gioco di Maresca, capace di abbinare grande corsa e tanta spinta, con una fase difensiva su cui però dovrebbe ancora lavorare. Il club crociato è in attesa di un rapporto da Barcellona, in cui si capiranno i margini di trattativa: le cifre sono al momento un incognita, e solo una volta avuta una risposta chiara dalla Catalunya il Parma capirà se affondare il colpo o meno. Lo riporta Parmalive.com