Pecchia dopo il rinnovo: "L’obiettivo resta lavorare per la crescita e il bene della Cremonese"

Annunciato quest'oggi il rinnovo con la Cremonese, mister Fabio Pecchia, ai canali ufficiali del club, si è così espresso: "Sono orgoglioso e felice per l’accordo raggiunto, e innanzitutto vorrei ringraziare il cavalier Giovanni Arvedi per la fiducia che mi ha nuovamente accordato, consentendomi di restare alla guida di un club prestigioso come quello grigiorosso. L’obiettivo resta lavorare per la crescita e il bene della Cremonese, cercando di regalare le giuste soddisfazioni alla sua proprietà e ai suoi tifosi che nonostante la lontananza forzata mai ci hanno fatto mancare il loro sostegno”.