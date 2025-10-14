Primo punto per la Moldavia, è pari in Estonia. In campo il torinista Perciun
Pari senza pretese fra Estonia e Moldavia in una partita valida per il Gruppo I di qualificazioni ai Mondiali, raggruppamento che comprende anche l'Italia. Baltici avanti al 12' con Mattias Kait, pari di Stefan Bodisteanu al 64'.
La Moldavia ottiene così il suo primo punto in queste qualificazioni. Un "italiano" in campo, il trequartista Sergiu Perciun, in forza al Torino.
GRUPPO I
Estonia - Moldavia 1-1
12' Kait (E), 64' Bodisteanu (M)
Italia - Israele (ore 20.45)
CLASSIFICA
Norvegia 18
Italia 12
Israele 9
Estonia 4
Moldavia 1
PROSSIMI TURNI
Norvegia - Estonia (13 novembre, ore 18)
Moldavia - Italia (13 novembre, ore 20.45)
Israele - Moldavia (16 novembre, ore 20.45)
Italia - Norvegia (16 novembre, ore 20.45)
