Perugia, l'Avellino mette nel mirino Monaco e Rosi per la retroguardia di Braglia

L'Avellino guarda a Perugia per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come riporta l'edizione irpina del quotidiano Il Mattino, i biancoverdi sarebbero interessati al difensore Salvatore Monaco, centrale classe 1992 che non è stato convocato dagli umbri per il ritiro estivo e Aleandro Rosi, esterno scuola Roma che sembra non rientrare nei piani del nuovo tecnico Alvini. Per Rosi, però, l'eventuale trattativa è legata ad una partenza di Simone Ciancio, uomo su cui Braglia punta molto e che lascerebbe Avellino soltanto a fronte di un'offerta irrinunciabile.