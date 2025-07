Ufficiale Padova, colpo in attacco: arriva Seghetti dal Perugia. La nota dei biancoscudati

Il Padova continua la propria campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione di Serie B. L'ultimo colpo del direttore sportivo Massimo Mirabelli è il giovane attaccante Alessandro Seghetti autore di quattro gol in 23 presenze nella scorsa Serie C con la maglia degli umbri. Questo il comunicato del club veneto:

Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento dall’AC Perugia dell’attaccante classe 2004 Alessandro Seghetti. Seghetti ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2028.

Alessandro Seghetti nasce a San Severino Marche (Macerata) l’11 gennaio 2004 ed è un attaccante di 184 cm.

Cresciuto calcisticamente nel Perugia, disputa 22 gare in Primavera 2, con 8 gol all’attivo nel 2021/2022, più due presenze ed un gol nei playoff e due presenze ed 1 rete in Coppa Primavera. Fa il suo esordio nei professionisti nella stagione 2022/2023 esordendo in Serie B, segnando 17 reti nel campionato di Primavera 2 in 24 gare, e siglando una tripletta in Coppa Primavera contro l’Ascoli. Nella stagione 2023/2024 entra in pianta stabile nella formazione dei grifoni in Serie C girone B, segnando 8 gol in 34 partite, disputando anche 3 presenze nei playoff. Nella stagione 2024/2025 segna 3 reti e 4 assist in 21 gare, più 1 gol e assist in 2 gare in Coppa Italia Serie C.