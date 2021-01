Pescara, 29 effettivi in rosa sono troppi. Crecco, Riccardi e Capone sono in uscita

Non solo mercato in entrata per il Pescara del presidente Sebastiani. Come riporta TuttoPescaraCalcio la rosa della prima squadra conta al momento 29 elementi, troppi per rendere agevole il lavoro di Roberto Breda. Per questo motivo saranno almeno tre i giocatori a salutare l’Abruzzo: oltre a Luca Crecco destinato al Cosenza, sono considerati in uscita anche Alessio Riccardi e Christian Capone destinati a rientrare alle rispettive società di appartenenza, ovvero Roma e Atalanta. Per Capone, però, non è da escludere un possibile trasferimento alla Juventus.