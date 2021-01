Pescara, Breda: "Colpa mia e dello staff, dobbiamo battagliare"

Seconda sconfitta consecutiva per il Pescara di Breda, che crolla all'Arechi sotto i colpi di Gondo e Cicerelli. Al termine della gara mister Breda ha così commentato: "Gli errori sono frutto di letture sbagliate e senza intensità è dura. Se non mettiamo caparbietà su tutte le situazioni del campo e in alcuni momenti della gara le cose si fanno difficili. Loro battagliano, noi quando ci dimentichiamo di dover combattere andiamo in difficoltà. Hanno fatto due tiri in porta e hanno segnato, significa che dovevamo avere un'altra interpretazione. La colpa è mia e dello staff che forse non riusciamo a trasmettere dei concetti alla squadra. Intensità? Tante volte dipende dalla lettura più che dagli interpreti. Ci sono giocatori che hanno fatto diverse partite. Questo era il centrocampo di Ascoli ma la gara è stata diversa. Nelle analisi che si fa dei match si cerca di vedere difetti strutturali ma non è cosi"