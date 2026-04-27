Pescara, buone notizie per Gorgone: Bettella domani torna in gruppo

Buone notizie per il Pescara sul fronte infermeria. Secondo quanto riportato da Rete8, l’affaticamento all’adduttore accusato da Bettella non desta particolare preoccupazione: il difensore ha lavorato a parte in palestra, ma già da domani è atteso in gruppo. Salvo imprevisti, sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Padova, in programma venerdì alle ore 15.

Hanno invece svolto lavoro differenziato anche Letizia e Olzer. L’ex Benevento è alle prese con una lieve infiammazione dietro al ginocchio, mentre il centrocampista deve smaltire una contusione al polpaccio.

Con due giornate ancora da disputare, il Pescara si gioca tutto nel finale di stagione: dopo la sfida con il Padova, i biancazzurri chiuderanno la regular season in casa contro lo Spezia, venerdì 8 maggio alle 20:30. La squadra abruzzese è attualmente quart’ultima, in piena zona playout, e accusa un ritardo di cinque punti dalla salvezza diretta.