Pescara, Bettella: "Venezia la più forte del campionato. Per noi ogni episodio è vita o morte"

Davide Bettella, difensore del Pescara, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta rimediata al Penzo contro il Venezia.

"È stato un primo tempo sofferto. Il Venezia, forse, è la squadra più forte del campionato. Ci è andata bene andare all’intervallo sul 2-1. Nella ripresa siamo entrati con un piglio diverso e ce la siamo giocata fino alla fine".

Sul momento della squadra e sulla lotta salvezza: "Tutti quelli che sono arrivati credono fortemente nella salvezza. È chiaro che i dettagli fanno la differenza: per noi ogni episodio è vita o morte. Finché mettiamo il cuore in campo non possiamo rimproverarci nulla".

Bettella ha poi ribadito l’importanza di ragionare gara dopo gara: "Non possiamo permetterci di guardare troppo avanti, dobbiamo pensare partita dopo partita. Prima fai punti, prima rialzi la testa. Il mister ci trasmette questo concetto. Questa è la strada da seguire".

Infine, un passaggio su Saio: "Io sono qui da un mese, ma Ivan dà sempre il 100%. È un ragazzo d’oro, abbiamo grande fiducia in lui e anche oggi ci ha salvato in più occasioni. La cosa bella di questo gruppo è che ognuno dà forza agli altri".