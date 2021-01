Pescara-Cremonese 0-2, le pagelle: male Galano, Ciofani decisivo

Pescara-Cremonese 0-2

Marcatori: 61' Ciofani, 66' Jaroszynski (autogol)

Pescara

Fiorillo 5 - Oggi non una gara all'altezza delle sue solite prestazioni. Rischia la frittata ad inizio secondo tempo su Celar e poi si fa beffare dal gollonzo di Ciofani.

Guth 6 - Ottima la sua prestazione, soprattutto in disimpegno. Non può nulla sul gol.

Valdifiori 6 - Meriterebbe un 6,5 in impostazione e un 5,5 in copertura - ma in un ruolo non suo - per cui il voto è di per sé scontato.

Jaroszynski 4,5 - Prova a strappare, restando però troppo bloccato tra i 3 di difesa. L'autogol, poi, è sfortunato ma corona una prova non eccezionale.

Omeonga 5 - Non spinge praticamente mai, si fa vedere solo con dei retropassaggi.

Busellato 5 - Impalpabile, tocca pochissimi palloni.

Dal 74' Machin 6,5 - Fa capire perché il suo arrivo è stato largamente celebrato a Pescara: decisivo nel creare impicci nella difesa ospite.

Memushaj 5,5 - Ci prova ad impostare, ma con poca fortuna. I suoi sono davvero troppo rinunciatari.

Maistro 5 - Fa davvero troppo poco, sbagliando tanti palloni e cercando un rigore inesistente.

Dal 65' Fernandes 5 - Impalpabile anche lui, non dà alcun contributo.

Masciangelo 6 - Si impegna tanto, cerca anche un paio di cross e fin quando è in campo si fa vedere.

Dal 64' Crecco 6 - Dà un po' di verve sulla fascia, mettendoci tanto impegno.

Galano 4,5 - Brutta, bruttissima gara. Sbaglia degli stop elementari, trovandosi spesso tra i piedi palloni potenzialmente pericolosi e puntualmente sbagliati.

Dal 58' Vokic 5 - Anche lui, impalpabile. Sempre nelle zone sbagliate di campo.

Ceter 5 - Impalpabile, tocca pochissimi palloni e li tocca anche male.

Cremonese

Carnesecchi 6,5 - Esordio sicuro, sereno, da portiere top di categoria.

Zortea 6,5 - Suo il cross che genera l'autogol del raddoppio per i suoi. Ottimo contributo.

Bianchetti 6,5 - Sicuro in copertura, limita bene Ceter.

Ravanelli 6,5 - Solido, sicuro e mai in pericolo oggi.

Valeri 7 - Decisivo in avanti con le sue numerose sgroppate. Fa davvero bene disimpegnandosi in avanti.

Bartolomei 7 - Solita certezza in mezzo al campo, geniale la palla per Zortea sul raddoppio.

Dall'88' Gustafson sv-

Castagnetti 6 - Si batte tantissimo in mezzo, impostando anche con discreta qualità.

Valzania 6,5 - Solita gara di legna e qualità. Centrocampista completo.

Pinato 6 - Buon impatto, costanza in avanti coi suoi inserimenti.

Dal 56' Gaetano 6 - Sprazzi di classe assoluta, lavoro perfetto in avanti controllando il vantaggio.

Strizzolo 5 - Poco incisivo in avanti, suo malgrado la squadra svolta alla sua uscita dal campo.

Dal 46' Ciofani 7 - La decide con un gollonzo, però è decisivo il suo atteggiamento e la sua grinta nel cambiare la partita.

Celar 6,5 - Sempre pericoloso, è lui a suonare la carica prima dell'ingresso di Ciofani.

Dal 73' Nardi sv -