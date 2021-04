Pescara, Dessena: "Punto importante, ci giochiamo la difesa della Serie B"

Le parole di Dessena dopo Brescia-Pescara 1-1.

Il centrocampista del Pescara Daniele Dessena ha commentato ai microfoni di Dazn l’1-1 sul campo del Brescia, arrivato grazie ad un suo gol.

Quanto è stato difficile giocare concentrati negli ultimi minuti, visto quello che era capitato al mister?

“Eravamo preoccupati perché era svenuto in panchina, la difficoltà della partita passano in secondo piano. Penso che stia bene e non vedo l’ora di sapere notizie”.

Come hai vissuto il ritorno a Brescia?

“Sono legato al Brescia, ho tanti bei ricordi e penso di aver dato tanto. La mia carriera è fatta di questo: dare il massimo in ogni squadra in cui gioco. Penso di aver dato tutto quello che avevo”.

Il Brescia invece cosa ti ha dato?

“Mi ha dato un’opportunità importante e mi ha fatto vincere un campionato. E’ vero che poi siamo retrocessi in malo modo, ma la Serie A mancava al Brescia da tanti anni. Abbiamo vissuto dei bei momenti”.

Il destino ha voluto che hai segnato proprio tu: quanto era importante questo gol?

“Noi abbiamo una missione troppo importante. Quello di oggi è un gol importante per un punto significativo e bisogna continuare così. Bisogna dare continuità di risultati, perché mancano ancora tanti punti e noi ci crediamo alla grande”.

Le prossime tre gare sono scontri diretti: come si affrontano?

“Bisogna pensare al fatto che sono scontri diretti, perché ci sono tanti punti in palio ma manca poco alla fine. Sappiamo ciò che ci stiamo giocando, difendere la Serie B per noi e per i nostri tifosi è la priorità. Questo ce lo siamo messo in testa”.