Pescara, è Bucchi il sogno per la panchina. Ma avanza anche la candidatura di Iervese

In casa Pescara c’è da sciogliere il nodo allenatore per la prossima stagione con la candidatura interna di Pierluigi Iervese, fresco di vittoria del campionato con la Primavera, che rappresenterebbe una sorta di scommessa (come lo furono Di Francesco, Bucchi, Oddo e Zauri per fare alcuni esempi del recente passato) per un campionato come quello di Serie C. Lo riferisce Il Centro spiegando che il sogno del presidente Sebastiani è però rappresentato da Cristian Bucchi che vanta ottimi rapporti con la piazza, ma che ha estimatori anche in Serie B (come il Lecce). Gli altri nomi sul taccuino sono quelli di Beppe Scienza del Monopoli e Stefano Vecchi del Sudtirol.