Pescara, Fiorillo: "Una vittoria così ci dà la svolta. L'importante sono i tre punti, anche se non belli"

Vincenzo Fiorillo, portiere e capitano del Pescara, commenta così ai microfoni di Rete8 la vittoria contro la Reggiana del tardo pomeriggio di oggi: “La vittoria di oggi ha una valenza veramente importante, vincere in questo modo è davvero importante. Giocare in dieci uomini per 45 minuti è stato veramente complicato. Una vittoria del genere dà una grande spinta, dà una svolta importante, ci fa arrivare alla sosta un po’ più sereni. L’atteggiamento che abbiamo avuto nell’ultimo mese mezzo sta ripagando, anche se non siamo belli è importante portare punti a casa.”