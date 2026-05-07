Pescara, Gorgone torna sul rigore di Padova: "Non farei ritirare Russo. C'erano altri specialisti"

“A mente fredda, se oggi uno mi dovesse chiedere scegli Russo direi di no. C’erano altri potenziali rigoristi oltre a Di Nardo e Insigne". Il tecnico del Pescara Giorgio Gorgone nella conferenza stampa alla viglia dello scontro salvezza contro lo Spezia torna sull'episodio del rigore sbagliato contro il Padova che tante polemiche ha suscitato in questi giorni nella piazza abruzzese.

"Lorenzo aveva un problema al ginocchio, in campo si è parlato e è venuto fuori Russo. - prosegue il tecnico come riporta Rete8 - Io in campo non ho visto incertezza su Russo, se avessi visto qualcosa sarei intervenuto. Capisco che Lorenzo non se la sentisse per il problema al ginocchio e in quel momento Russo è stato quello che se la sentiva maggiormente fra i giocatori in campo, forse poteva aspettare, ma questi sogno gli oneri e gli onori di battere un calcio di rigore”.