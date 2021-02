Pescara, Grassadonia: "Bene l'atteggiamento, voglio gente che dia l'anima per la salvezza"

Le dichiarazioni dii Grassadonia dopo Frosinone-Pescara 0-0.

Il nuovo tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia ha commentato così lo 0-0 sul campo del Frosinone. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Pescarasport24.it: "La squadra ha avuto il giusto atteggiamento. Ci sono ancora dei meccanismi da sistemare, ma non abbiamo avuto tempo. Ho avuto dalla squadra le risposte che cercavo, dobbiamo cercare di fare sempre il massimo. Voglio dei soldati, gente che sputi l'anima. Non dobbiamo migliorare solo nel possesso palla, ma anche in tanti altri settori. Dobbiamo recuperare dei giocatori, che ci possono dare varianti diverse sul piano tattico. Partiamo da questa partita, dalla voglia di giocare a testa alta e dalle cose fatte nel modo giusto. Fiorillo non ha corso grossi pericoli, mentre Odgaard ha avuto una grande palla gol e mi dispiace che non l'abbia sfruttata. Non dobbiamo sperare in un miracolo, ma lavorare bene durante la settimana e accorciare la classifica vincendo le partite. Premio la cattiveria dei ragazzi e credo che sia un punto di partenza. Dobbiamo pensare alla partita con il Lecce, ricominciando a lavorare con forza ed entusiasmo".