Pescara, Grassadonia conta gli assenti: "Bocchetti da valutare". I convocati per il Lecce

Conta agli assenti in casa Pescara, in occasione della 25^ giornata che opporrà il Delfino al Lecce. Anche questo ha parlato mister Gianluca Grassadonia, nella conferenza stampa della vigilia: "La squadra? Tabanelli si è fermato stamani per un problema al quadricipite e non lo rischiamo, Balzano e Memushaj ci sono mentre per Bocchetti valuteremo domani. Mancheranno inoltre Rigoni, Riccardi, Ceter e Sorensen”.

Ecco quindi i convocati:

PORTIERI: Fiorillo, Alastra, Radaelli

DIFENSORI: Balzano, Bellanova, Bocchetti, Drudi, Guth, Masciangelo, Nzita, Scognamiglio

CENTROCAMPISTI: Busellato, Dessena, Fernandes, Machin, Maistro, Memushaj, Omeonga, Valdifiori

ATTACCANTI: Capone, Galano, Giannetti, Odgaard, Vokic.