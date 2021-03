Pescara, Grassadonia: "Grande attesa per la gara di domani. Difesa a tre? Possibile". I convocati

Alla vigilia del match contro il Pordenone Gianluca Grassadonia, tecnico del Pescara, ha parlato della gara di domani: “Abbiamo lavorato molto bene in questa settimana. Per questo mi aspetto passi in avanti, mi aspetto tanto. Lavorando tanto e bene possiamo giocare al medesimo livello. Difesa a tre? Ci abbiamo lavorato, ma non ho ancora scelto. Questa è una squadra che può fare molto e bene. Nelle quattro gare precedenti la squadra c’è sempre stata e ne siamo usciti con rammarico. Qua tutti i ragazzi hanno a cuore il Pescara. Mi aspetto molto da domani, dalla finale di domani”.

Di seguito la distinta con i convocati per la gara di domani:

Portieri: Fiorillo, Radaelli, Alastra

Difensori: Bellanova, Sorensen, Scognamiglio, Masciangelo, Guth, Nzita

Centrocampisti: Rigoni, Machin, Valdifiori, Busellato, Dessena, Ferandes, Omeonga, Memushaj, Maistro

Attaccanti: Ceter, Giannetti, Capone, Odgaard, Vokic, Galano