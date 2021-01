Pescara, Moncini è il sogno per l’attacco. Ma la concorrenza è elevata

Gabriele Moncini del Benevento è il sogno di mercato del Pescara, e non solo, per rinforzare l’attacco. Come riferisce Il Centro il presidente Sebastiani avrebbe un accordo verbale con Vigorito per il trasferimento del giocatore in Abruzzo, ma questo non basta poiché la concorrenza è molto alta. La rivale più pericolosa è la SPAL, dove Moncini è già stato fra il 2018 e il 2020, che avrebbe virato sul classe ‘96 dopo aver visto sfumare Diaw. Ma anche Chievo, Empoli e Lecce sarebbero sulle sue tracce per un colpo last minute in attacco.