Pescara, spunta anche Bucchi per il dopo Breda. Tornerebbe dopo quasi 8 anni

vedi letture

Secondo quanto riferito da Il Centro il Pescara starebbe pensando a due nomi per il post Breda qualora stasera dovesse arrivare una sconfitta contro la capolista Empoli. Oltre al possibile ritorno di Massimo Oddo, esonerato lo scorso novembre, il club abruzzese starebbe pensando anche a un’altra vecchia conoscenza come Cristian Bucchi che proprio a Pescara terminò la sua carriera da calciatore iniziando quella da tecnico, prima della Primavera e poi della prima squadra. L’altro nome è invece quello di Gigi Di Biagio accostato anche al Frosinone, altro club dove il tecnico – in questo caso Alessandro Nesta – è in bilico.