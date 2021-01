Pisa, buone notizie per la difesa: Varnier torna ad allenarsi in gruppo

Un trauma distrattivo di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, e uno stop forzato per Marco Varnier. Il difensore del Pisa ha dovuto effettuare il percorso riabilitativo, ma adesso è pronto per tornare in campo: come infatti comunica il club, il giocatore, in nerazzurro in prestito dall'Atalanta, è tornato proprio ieri ad allenarsi.