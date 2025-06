Ufficiale Juve Stabia, arriva un altro rinnovo. Andreoni prolunga con le Vespe fino al 2027

Dopo i rinnovi di Luca Varnier e Nicola Mosti, in casa Juve Stabia arriva un altro importante prolungamento di contratto, con la società che, attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente "comunica che, in data odierna, è stato formalizzato il rinnovo del contratto con il difensore Cristian Andreoni.

Nato a Vapira d’Adda il 30 maggio 1992, Andreoni é approdato a Castellammare di Stabia nel corso del mercato estivo della stagione 2023/2024.

Nel campionato di Serie C – Girone C ha collezionato 24 presenze e fornito 1 assist, a cui si aggiungono 2 presenze in Supercoppa e 1 in Coppa Italia Serie C. Nella stagione appena conclusa ha disputato 12 partite nella regular season, per un totale di 495’ giocati, e 3 presenze nei Play Off, per ulteriori 154’.

L’accordo siglato avrà validità fino al 30 giugno 2027".

Fanno seguito, sempre ai canali ufficiali del club, le parole del giocatore dopo la firma: "Sono davvero felice di aver rinnovato. È stato un anno difficile per me. Per via dei problemi avuti. Ma un anno fantastico per i risultati raggiunti di squadra. Ho avuto la fortuna di avere in 2 anni 2 gruppi fantastici sia come persone che come giocatori. Sono felice perché mi trovo davvero bene anche al di fuori perché è un posto che ormai ho nel cuore".