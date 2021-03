Pisa, Corrado: "Spero che i lavori per il nuovo stadio partano entro fine anno"

In una lunga intervista al Corriere Fiorentino, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado (che al momento attuale detiene il 25% del club), ha parlato della cessione della maggioranza delle quote al finanziere americano Alexander Knaster e dei progetti futuri: "Voleva entrare in una società con un progetto industriale ben definito. Il Pisa era quella più coerente con la sua visione imprenditoriale. Noi non cercavamo altri soci, ma quando si è presentata questa opportunità ci siamo resi conto che c’erano i presupposti per avviare una nuova fase. Stadio nuovo? In Italia l’iter è più lungo. E il Covid l’ha rallentato ulteriormente. Il piano economico-finanziario da presentare al Comune è pronto. Confido che i lavori possano partire entro fine anno".

E sugli obiettivi stagionali: "La scorsa stagione abbiamo sfiorato i playoff, in questa stiamo provando a raggiungerli, essendoci prefissati l’obiettivo di fare un po’ meglio. A me interessa vincere, ma anche veder giocar bene la squadra".