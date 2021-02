Pisa, D'Angelo: "Contro la Cremo servirà attenzione. Beghetto e Marsura sono pronti". I convocati

vedi letture

Luca D’Angelo, tecnico del Pisa, ha analizzato in conferenza stampa il match di domani contro la Cremonese. Ecco uno stralcio di quanto riportato da TuttoPisa.com: “Nel girone di ritorno stanno facendo bene. Affrontiamo una squadra con bravi giocatori e che gioca un buon calcio. Da parte nostra servirà una partita di grande attenzione e voglia di ottenere il risultato pieno. Mancheranno Belli, Masucci, Masetti e Sibilli. Gli altri sono a disposizione. La squadra nei pochi giorni successivi al recupero si è allenata bene ed è in grado di sostenere questi ritmi. Marconi? Ho letto sul giornale di un infortunio ma ha saltato un allenamento per un permesso familiare. E’ regolarmente a disposizione. I nuovi acquisti? Beghetto e Marsura possono anche giocare dall’inizio. Mastinu può anche partire dal primo minuto anche se è quello che ha giocato meno ma essendo brevilineo recupera velocemente condizione. Il difensori centrali? Tutti e 4 sono in condizione di giocare dall’inizio. A seconda di ciò che vedo in settimana, e dell’avversario, decido chi mandare in campo. Con tante gare ravvicinate è un vantaggio. L’assenza di spettatori? Il Pisa è una delle squadre più penalizzate per l’assenza di tifosi all’Arena Garibaldi. Anche fuori casa spesso abbiamo oltre mille tifosi e rappresentano un aiuto importante. Ormai la situazione è questa e ci adeguiamo ma speriamo di rivederli presto sugli spalti“.

Di seguito i convocati del Pisa per la gara di domani contro la Cremonese:

Portieri: Perilli, Loria, Gori

Difensori: Birindelli, Pisano, Caracciolo, Varnier, Benedetti, Meroni

Centrocampisti: Soddimo, Marin, Gucher, De Vitis, Beghetto, Mazzitelli, Quaini, Siega

Attaccanti: Palombi, Mastinu, Vido, Marconi, Marsura