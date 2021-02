Pisa, D'Angelo: "L'Empoli è il meglio di questa Serie B. Ma giocheremo per vincere"

In vista del derby contro l’Empoli capolista il tecnico del Pisa Luca D’Angelo ha parlato in conferenza stampa facendo il conto delle assenze: “Masucci e Sibilli non sono stati con noi in questa settimana, per il resto abbiamo tutti a disposizione con il solo Pisano che ha un piccolo problema alla schiena e andrà valutato nella rifinitura. In questa settimana abbiamo lavorato molto bene e sono convinto che i miei ragazzi abbiano tutte le possibilità di giocare una grande partita, anche perché solo così possiamo puntare a portare a casa l’intera posta in palio. - continua D’Angelo come si legge sul sito del club - Affrontiamo una squadra importante, ma possiamo dire la nostra. L’anno scorso abbiamo perso due volte contro l’Empoli senza mai meritare la sconfitta, mentre nella gara di andata i nostri avversari hanno giocato meglio e hanno vinto con giustamente. Però, come dico sempre, le partite hanno tutte una loro storia e domani ce la giocheremo consapevoli di affrontare chi in questo momento rappresenta il meglio del campionato per quanto dice la classifica e per quanto fatto vedere in campo. Inutile adesso fare calcoli di classifica, dobbiamo fare più punti possibile per affrontare le prossime partite con ancora maggiore voglia e determinazione“.