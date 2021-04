Pisa, D'Angelo: "Niente alibi, dobbiamo fare mea culpa. Impariamo dagli errori commessi"

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo commenta in sala stampa la sconfitta per 3-1 contro il Pescara: “Non abbiamo giocato una delle nostre migliori partite, nel primo tempo avevamo il pallino del gioco in mano ma siamo stati poco concreti. Sul loro gol abbiamo commesso un errore abbastanza evidente, nel secondo tempo non siamo mai stati pericolosi”.

Poca brillantezza quando la squadra recuperava palla?

“Abbiamo faticato soprattutto nella ripresa quando era ovvio che il Pescara cercasse di sfruttare le ripartenze. Ci sono stati tanti errori, non è stata una giornata positiva”.

La lunga sosta potrebbe aver influito sulla prestazione?

“A me non piace trovare delle scusanti, ci siamo allenati molto bene e oggi non abbiamo riportato in campo ciò che abbiamo fatto in queste due settimane. Dobbiamo fare mea culpa, senza cercare alibi che non servono a niente”.

I recuperi di Caracciolo, Sibilli e Vido solo l’unica nota positiva?

“Non avevano più di quarantacinque minuti nelle gambe perché sono stati fuori parecchio, adesso stanno bene e nelle prossime partite potranno aumentare il loro minutaggio”.

Come si prepara la prossima gara, tra meno di 48 ore, col Lecce?

“Dovremo fare una gara diversa, perché ne siamo capaci, imparando dagli errori commessi oggi”.