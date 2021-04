Pisa, D'Angelo: "Ripartiamo dopo 18 giorni di stop: a Pescara servirà gara molto dinamica"

Riparte il campionato dopo la sosta della Nazionali, più lunga per il Pisa che si vide rinviare la gara contro il Pordenone per il focolaio Covid-19 che aveva colpito i friulani. Del match di domani, che opporrà i toscani al Pescara, ne ha parlato il tecnico nerazzurro Luca D'Angelo: "Ci approcciamo a questa gara dopo 18 giorni di stop, ci può essere una piccola incognita su come ci troveremo ma la squadra si è allenata bene. Come capita sempre in questo campionato, mi aspetto una gara difficile, loro vorranno vincere a tutti i costi, essendo già riuscita a fermare qualche grande squadra nonostante la classifica non sorrida loro: servirà una partita di grande intensità sotto tutti i punti di vista. Il calendario poi ci porterà gare ravvicinate, ma ho una rosa dove tutti si equivalgono e sono intercambiabili, questo è un valore aggiunto per noi: intanto però pensiamo al Pescara, anche l'aspetto mentale sarà importante. Noi possiamo e dobbiamo fare una gara importante anche sotto il dinamismo, per mettere in difficoltà l'avversario con le nostre peculiarità".